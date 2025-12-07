La sociedad de vivienda de la Xunta se estrena con la adjudicación de 56 pisos en Valdecorvos

La sociedad de vivienda pública creada por la Xunta, Vipugal, se estrena en la adjudicación de grandes contratos en la ciudad de Pontevedra para incrementar el parque público residencial. Esta entidad ha seleccionado la oferta de dos empresas gallegas, Xac y Orega, para construir por 10,7 millones de euros un total de 56 viviendas de promoción pública (VPP) en Valdecorvos. La alianza obtuvo 94,43 puntos en el concurso, superando los 89,8 de Oreco Balgón y los 89,3 de San José, que ocuparon la segunda y tercera plaza. Acciona, el licitador de mayor tamaño, quedó última con solo 45,8 puntos.

El proceso de adjudicación se abrió en julio, poco después de la creación formal de Vipugal. Hasta entonces era el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), el que promovía estos pisos, incluidas las 74 VPP en obras desde hace meses y que se entregarán en 2026.

Con esta promoción, la ciudad superará las 300 viviendas de carácter público en construcción o proyección. En concreto, esta promoción constará de 56 pisos de 2, 3 y 4 habitaciones en tres bloques independientes, así como garajes y trasteros. Se construirán en la parcela P-14, de 3.201 metros cuadrados En concreto, estos 56 pisos públicos se distribuirán en tres bloques independientes de cuatro plantas de altura y bajo cubierta, además de garajes, trasteros y locales. Las obras tienen un plazo de ejecución de 18 meses.

En la actualidad en Valdecorvos, la Xunta tiene en marcha en la actualidad 234 viviendas de promoción pública. De ellas, 74 están en proceso de construcción (a cargo del IGVS) y ya se efectuó el sorteo para su adjudicación provisional. A ellas hay que sumar estas 56 ahora con propuesta de adjudicación y otras 48 cuya construcción también está en licitación en la parcela P-17. Asimismo, está adjudicada la redacción de los proyectos para convertir cuatro bajos en dos viviendas, al que se suma la licitación de la redacción del proyecto para 54 viviendas en la parcela P-19. Asimismo la Xunta tiene licitada la redacción del proyecto para construir otras 53 viviendas públicas en la parcela de Tafisa cedida por el Concello, así como también la redacción del proyecto para otras 11 viviendas en la parcela de as Devesas, en A Parda, igualmente cedida por la Administración local.

En la actualidad, la ciudad de Pontevedra suma una demanda oficial de VPP de 1.385 familias, de las que 830 optan a su alquiler, la modalidad de adjudicación por la que se inclina en la actualidad la Xunta. Esa cifra de demandantes ha crecido de forma notable en los últimos meses y es un 60% superior a la de hace un año, cuando estaban anotadas en Pontevedra 871 personas, 514 menos que en la actualidad Sesenta millones de euros destinado a la construcción de nuevas viviendas públicas, que estarán terminadas en el horizonte de 2028, y a habilitar suelo en San Mauro, y casi 300 nuevos pisos ejecutados, en obras o en proceso de proyecto. En el caso del ámbito de San Mauro, se trata de habilitar suelo para 2.040 viviendas, de las que un 80% serán protegidas: 25 bloques de edificios que dispondrán de una gran plaza central, más de 2.000 árboles respetando la vegetación del entorno del río que atraviesa la zona, 550 plazas de aparcamiento público y mobiliario urbano e iluminación sostenibles.

Posibles áreas de rehabilitación en Monte Porreiro y A Moureira

Desde hace años, Pontevedra dispone de dos Áreas de Rehabilitación Integral (ARI), que corresponden a Estribela y el centro histórico, cuyos moradores pueden optar a ayudas económicas para mejora o renovar sus viviendas.Ahora, el Concello pone en foco en dos barrios más, los de Monte Porreiro y A Moureira, así como la zona de Cunchidos, también en Estribela, para lograr esa catalogación.Los informes y estudios al respecto se integran en la diagnosis que acaba de encargar el Concello para determinar si en la ciudad existe algún barrio tensionado en materia residencial. Así, se establece que «se trata de elaborar la documentación técnica necesaria para la declaración de zona de mercado residencial tensionado» y añade que «e0 estudio y análisis de la situación social, económica y ambiental en el ayuntamiento también posibilitará la actualización, ampliación de las Áreas de Rehabilitación Integral declaradas en el término municipal y creación de otras nuevas. En el marco del estudio sobre la vivienda se analizará la incidencia de la implantación en el mercado de la vivienda, de los nuevos tipos de alojamientos temporales».Explica que «el estudio se relaciona con la declaración de las áreas de rehabilitación del conjunto histórico y del núcleo de Estribela, que a lo largo de los años de su desarrollo, mantiene como objetivos básicos la rehabilitación de la edificación residencial de cara a fijar población en dichos ámbitos y poner a disposición del mercado nuevas viviendas rehabilitadas. En estos ámbitos, los datos de partida están claramente obsoletos, por lo que en el marco de este estudio de la vivienda, se propone actualizarlos y ampliarlos a las áreas colindantes o crear nuevas áreas en el término municipal. La normativa vigente en materia de rehabilitación es un instrumento de intervención fundamental para alcanzar financiación municipal y de las administraciones autonómicas y estatales que permita la intervención en estos barrios con graves problemas de deterioro y despoblación».