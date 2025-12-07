Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rías Baixas se ofrece como plató de cine en el Focus London

H. D.

Pontevedra

La Diputación de Pontevedra avanza en su objetivo de expandir los múltiples atractivos turísticos de la provincia, esta vez, ofertando Rías Baixas como plató de cine a Focus London, un encuentro internacional de la industria audiovisual que se celebra mañana y pasado en el Business Design Centre de Londres.

La institución provincial participará en el encuentro a través de la Rías Baixas Film Commission y están ya cerradas reuniones productoras de relevancia internacional como Amazon, Netflix o Universal Studios, entre otros. A todas ellas «se les ofrecerá la guía de rodaje y se presentarán los lugares más atractivos de la provincia», adelantan.

La Diputación pretende «establecer contactos directos con localizadores, estudios de producción, directores y otros perfiles creativos y técnicos con el objetivo de atraer nuevos rodajes y proyectos audiovisuales al territorio».

Además, asistirán a las sesiones técnicas en las que se analizarán las tendencias actuales del sector, fortalecerán contactos e identificarán oportunidades para impulsar la provincia como destino de rodaje estratégico e innovador.

TEMAS

