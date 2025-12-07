El renacer de la histórica pista del Teucro

Durante décadas el atractivo terreno ubicado entre la Avenida de Uruguay y la calle Arzobispo Malvar, conocido como Finca del Teucro por el equipo deportivo, estuvo en desuso, hasta que un proyecto urbanístico se puso seriamente sobre la mesa en 2008 por parte de una empresa constructora. Ahora, por fin una iniciativa similar se va a hacer realidad en uno de los solares edificables más grandes del casco urbano, solo que de la mano de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, más conocida como «el banco malo». Se construirán 190 viviendas en una finca que supera los 14.000 metros cuadrados y con una inversión de más de un millón de euros.

Construcción de la pista a mediados del siglo XX. | Foto Rafa

Los trabajos arqueológicos realizados previamente son obligatorios para poder llevar a cabo el proyecto, de modo que desde hace días los profesionales en la materia trabajan en la zona. Lo que más ha llamado la atención de esta actividad es que se ha «destapado» por completo la antigua pista de balonmano del Teucro, donde el club pontevedrés entrenó y jugó desde 1961 y que terminó dando nombre a la finca. Las catas la han dejado totalmente visible durante unos días, momento en que los vecinos aprovecharon para volver a inmortalizarla fotográficamente desde sus viviendas. En todo caso, al no contar con el suficiente valor a nivel arqueológico, su desaparición de nuevo no ha sorprendido.

Historia viva de la ciudad

El año 1961, tal y como cuenta Tino Rascado en la publicación «Sociedad Deportiva Teucro. Cincuenta años de historia» (editado por la Diputación de Pontevedra en 1995), marcó una nueva etapa en el club teucrista. Entonces, las limitaciones de la instalación de El Vergel obligaron a la directiva a buscar un nuevo emplazamiento para los encuentros deportivos. Así, se alquiló la histórica pista en Arzobispo Malvar. Tenía capacidad para un millar de personas y se invirtió en su construcción y acondicionamiento un total de 250.000 pesetas. La mayoría de este dinero fue sufragado con las cuotas de los socios, mientras que 50.000 las donó el delegado nacional de Deportes, José Antonio Elola Olaso.

Poco tiempo después, el club alquiló también el edificio conocido como Antiguo Gimnasio, en las proximidades del puente de O Burgo. Allí se instaló la sede social, en la que también se llegaron a celebrar famosos bailes de sociedad.

Esta pista fue utilizada por la S.D. Teucro hasta 1968, cuando se construyó el Pabellón Municipal de Deportes del arquitecto Alejandro De la Sota. En la inauguración, los pontevedreses se enfrentaron al Atlético de Madrid, campeón de España en aquel momento. Atrás quedaba ya el campo de Arzobispo Malvar, cuya historia bien se recuerda en la Boa Vila.

Sumar más zonas verdes

El proyecto urbanístico que se llevará a cabo en este emplazamiento permitirá a la ciudad ganar 3.070 metros cuadrados de zona verde, una plaza e incluso una pista polideportiva. Además, los viales perimetrales que vertebrarán toda la finca supondrán otros 4.200 metros cuadrados que serán puestos a disposición del Concello de Pontevedra.

El diseño general de la urbanización establece la construcción de un anillo de edificios alrededor de una plaza central, prevista como una amplia zona verde con un perímetro de viales al pie de los inmuebles.

80 aniversario de un club vital para la ciudad

La Sociedad Deportiva Teucro nació impulsada por el Frente de Juventudes en mayo de 1945. Sus fundadores fueron José Covelo Neira, Jesús Dapena Corbal, Roberto Rodríguez Ozores, Joaquín González García y José Soto Martínez.

El primer presidente fue Rafael Díaz Ureña.Fue fundada con el fin de dar continuidad a los jóvenes que participaban en competiciones deportivas del Frente de Juventudes y campeonatos escolares, a los que se les ofrecía la oportunidad de jugar en los torneos federados. La sociedad incluía once modalidades: gimnasia, atletismo, fútbol, baloncesto, balonmano, remo, natación, hockey, ciclismo, ajedrez y ping-pong.

Es en la temporada 1976/77 cuando el Teucro desciende a la Primera División Nacional, en la que permanece hasta seis años después; recupera la categoría en la temporada 1983/84, pero vuelve a descender en la siguiente. El afianzamiento definitivo en la máxima categoría del balonmano español se consigue en la temporada 1989/90.