El PP exige a Transportes el arreglo urgente de la N-640

Critican el deterioro y mal estado que presenta la vía

H. D

Cuntis

El PP de Cuntis exige «el arreglo integral y urgente de la N-640» y critica las «excusas cosméticas» de Transportes y del alcalde mientras se suceden los accidentes. Los populares anuncian nuevas iniciativas políticas ante el «pasotismo» del ministerio y del regidor que «se limitan a reunirse periódicamente para hacer una fotografía sin compromisos, ni presupuesto ni plazos» a pesar de que la carretera nacional «es un auténtico peligro», exclaman.

Isabel Couselo, portavoz municipal, considera «inadmisible» el anuncio de que la obra se licitará en los próximos meses, ya que «fue algo que ya dijeron en su reunión anterior» y advierte que «la mejora no se acometerá en este mandato».

