El PP exige a Transportes el arreglo urgente de la N-640
Critican el deterioro y mal estado que presenta la vía
H. D
Cuntis
El PP de Cuntis exige «el arreglo integral y urgente de la N-640» y critica las «excusas cosméticas» de Transportes y del alcalde mientras se suceden los accidentes. Los populares anuncian nuevas iniciativas políticas ante el «pasotismo» del ministerio y del regidor que «se limitan a reunirse periódicamente para hacer una fotografía sin compromisos, ni presupuesto ni plazos» a pesar de que la carretera nacional «es un auténtico peligro», exclaman.
Isabel Couselo, portavoz municipal, considera «inadmisible» el anuncio de que la obra se licitará en los próximos meses, ya que «fue algo que ya dijeron en su reunión anterior» y advierte que «la mejora no se acometerá en este mandato».
- El secuestro de un niño denunciado en Pontevedra fue toda una invención, ¿pero de quién?
- Muere atropellado un vecino de Vilaboa cuando iba a una fuente
- El hombre que irrumpió con un cuchillo en Comisaría de Pontevedra «buscaba que lo mataran»
- Un hombre entra armado en la Comisaría de Pontevedra
- Denuncian un caso grave de maltrato a una perra: «La palabra animal les queda grande»
- Luz verde al renacer del Gafos: Pontevedra adjudica por 4,2 millones la histórica obra que destapará el río
- Mar aporta al sector más herramientas con las que mejorar su productividad
- Desbloqueo definitivo de la variante de Alba en Pontevedra: 12 millones y un viaducto de 242 metros