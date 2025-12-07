Pontevedra repara la senda fluvial del Lérez en la avenida de Buenos Aires

La Concejalía de Servizos Urbanos Básicos, dirigida por Xaquín Moreda, trabaja en la mejora de la accesibilidad y seguridad del paseo del río en la avenida de Buenos Aires y en el parque del Camiño Vello de Castela.

En el primer caso, la actuación se centra en el parcheo del pavimento de la senda peatonal, específicamente en el tramo comprendido entre la pasarela y la playa fluvial, donde se detectaron tramo "que estaban en mal estado y dificultaban el paseo y el uso por parte de los vecinos", explicó el concejal.

Este espacio es muy empleado a diario por personas que hacen deporte o pasean.

Paralelamente, la concejalía también trabajan en la reparación de los caminos peatonales que atraviesan el parque del Camiño Vello de Castela. Los trabajos consisten en compactar toda la senda, que presentaba "agujereados debido al paso del tiempo" y se encontraba en mal estado, impidiendo su correcto uso.

Moreda subraya que "el mantenimiento constante es la clave para una ciudad amable; reparar una senda o acondicionar una acera tiene un retorno inmediato en el bienestar colectivo y en la calidad de vida al eliminar cualquier barrera física para asegurar que cualquier persona, independientemente de su movilidad, pueda transitar con seguridad"

Estas mejoras en las sendas se suman a otras actuaciones ya concluidas. Así, en la rúa Pilar Bértola se ganó un espacio público tras la demolición de una vivienda deshabitada que actuaba como "tapón urbanístico". Tras el derribo se completó el asfaltado, se regularizaron las cotas con la Plaza de Cornelis de Holanda y se crearon nuevas plazas de estacionamiento, además de instalar una baranda de protección.

En Valdecorvos quedó operativa la nueva conexión peatonal entre la Praza dos Regos y la calle de A Sequiña. Se trata de una senda de 75 metros que incluye una cuesta adaptada, facilitando el acceso a pie hacia la calle José Malvar.

Además, se han dado por finalizados los trabajos de humanización en la calle María Victoria Moreno, con la construcción de un nuevo tramo de acera, y se completó la plantación de árboles en esta vía y en la avenida da Estación.