Poio entra en el comité del mosquito tigre al detectarse su presencia en el municipio

La Consellería de Sanidade acogió esta semana la última reunión de 2025 del comité técnico interdepartamental del mosquito tigre, del que forman parte también la Consellería de Medio Ambiente, los municipios implicados, la Diputación de Pontevedra, el departamento de Sanidade Exterior y entomólogos de las Universidades de Vigo y Santiago de Compostela.

En el presente año se incorporaron al comité técnico los municipios de Salvaterra de Miño, Ponteareas, Poio, Tui, Bueu, Porriño y Mos, en los que se detectó por primera vez la presencia del vector. Se unen a Cangas, Moaña, Redondela, Vilaboa y Vigo.

En la reunión, que también contó con la participación de representantes del área sanitaria de Vigo y de la de Pontevedra y O Salnés y del departamento territorial de Sanidade, se resaltó la importancia de mantener a la ciudadanía informada con respeto a la prevención del mosquito tigre y también se recalcó la implicación activa que está teniendo la ciudadanía a través de la aplicación de ciencia ciudadana Mosquito Alert.

Por medio de esta APP, vecinos de los ayuntamientos implicados aportan fotografías de mosquitos, que en el caso de ser compatibles con el mosquito tigre, son confirmadas o descartadas, tras visita presencial de los profesionales entomólogos de la Universidade de Vigo que pertenecen a la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (Regavivec).

Entre las medidas que se mantendrán en 2026, está continuar con una red centinela de trampeo con el fin de detectar de forma temprana la actividad del mosquito tigre.

Sanidade recuerda que «la manera más efectiva de evitar la proliferación de este insecto es impedir la puesta de huevos y el crecimiento de las larvas con pautas sencillas como eliminar puntos de agua estancada en bebederos, platos bajo macetas, cubos a la intemperie o embarcaciones con su simple vaciamiento o con la renovación del agua cada 4-5 días».

Para evitar las picaduras del mosquito tigre se aconseja el uso de repelentes específicos que se pueden encontrar en los listados de productos autorizados, además de recomendar vestir con manga y pantalones anchos y calzado cerrado o colocar mosquiteros.