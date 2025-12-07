O potencial da madeira de frondosas exhíbese en Pontevedra
A exposición «Do bosque á edificación» poderase ver do 10 ó 31 de decembro na Escola de Enxeñaría Forestal do campus de Pontevedra. É unha das actividades dun proxecto de investigación que explora o potencial transformador da xestión forestal sostible para impulsar unha nova cultura material na arquitectura.
