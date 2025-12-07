O Enreguéifate fomenta o uso do galego entre o alumnado do municipio

Durante este derradeiro trimestre do ano, están a ter lugar en Pontevedra os obradoiros escolares da novena edición do Enreguéifate de divulgación da regueifa como ferramenta para promover o uso do galego entre o alumnado. Xa participaron os centros de Barcelos, A Xunqueira II, Froebel e San Martiño, e agora chega a Vilaverde-Mourente, Sagrado Corazón de Xesús e Cabanas.