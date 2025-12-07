El nuevo jefe de la Brilat toma posesión el martes en Figueirido
La Base General Morillo de Figueirido acoge el martes la ceremonia por la que se formaliza la toma de mando de Andrés González Alvarado como nuevo jefe de la Brilat. El acto será presidido por el general de división Luis Francisco Cepeda Lucas, jefe de la División Castillejos en la que se integra la Brilat.
