Una merluza de récord que termina en Pontevedra

Un buen ejemplar de merluza se lució el pasado jueves en el mercado de Pontevedra. El responsable fue el placero Santi, conocido como ‘Cachadas’, quien adquirió el ejemplar de concretamente 12,850 kilos en la lonja de Marín el pasado jueves día 4 y, posteriormente, la vendió en su totalidad al Restaurante Alameda 10, en Pontevedra. «Por lo general, yo sé más o menos la mercancía que trabaja el restaurante y qué quiere. Cuando veo una pieza así grande como un rape de diez kilos o un mero de catorce, más o menos ya sé a quién se lo puedo vender», expresa Cachadas. Sin embargo, el placero no expresa preocupación alguna en el caso de que los establecimientos no quieran adquirir el pescado: «Si no sale bien, lo vendemos aquí al corte que sigue siendo un espectáculo. Sale fácil», declara.

La captura fue vendida a 25 euros el kilo. Tal y como explica Santi Cachadas, en función del pescado que sea, el ejemplar puede ser adquirido a un precio más rentable por ser una captura grande o incluso a un importe mayor, todo depende de la especie. «En el caso del congrio o del pez espada, sí se hace precio, pero en casos como el rodaballo, la palometa, el rape o la merluza, como es este, no, sino que se le da más valor a un pescado cuando es más grande. Por ejemplo, un lenguado de dos o tres kilos, vale mucho más que un lenguado de ración, que es de 400 gramos», explica.

Esta merluza fue capturada mediante pesca de volanta, un método mediante el que se utilizan redes de enmalle, generalmente caladas de forma vertical y fijas en el agua, donde los peces quedan atrapados. Asimismo, según el placero, este tipo de ejemplares los suelen traer dos «barcos del día»: la embarcación ‘Ensenada de Bueu’ y ‘Ría de Marín’, ambas con base en este último municipio.

La venta se produjo en unos de los días en los que el mercado tiene más éxito, pues es cuando los compradores visitan los diferentes puestos para adquirir los productos, especialmente el marisco, de cara a las comidas navideñas a un precio más asequible, debido a la tendencia de aumento del precio en concordancia con el acercamiento de las fechas navideñas. En definitiva, uno de los meses más significativos para los placeros.