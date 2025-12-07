Marín ya vive la Navidad y la carpa del Eguren ofrece una edición de su Gaming

Marín ya vive la Navidad, tras el encendido el viernes de la iluminación. Y también acoge una nueva edición del ‘Marín Gaming’, que se celebra este fin de semana en horario de 12.00 a 21.00 horas en la carpa navideña del Parque Eguren, donde los jóvenes pueden disfrutar de más de 100 juegos de mesa, realidad virtual y videojuegos. Además de este centenar de entretenimientos, la iniciativa cuenta con demostraciones y partidas de iniciación de la mano de BreoGame y Quimera, así como talleres de pintura de miniaturas y demostraciones de ‘wargames’.

Asimismo, las jornadas también cuentan con una exposición interactiva de máquinas arcade, organizada por Vella Escola, acompañada por una zona retro que permitirá revivir los clásicos de los 90 y 2000. Además, cinco colectivos y asociaciones gallegas presentan sus proyectos en el ámbito de la creación de videojuegos.