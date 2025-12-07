El libro ‘Cowboys en el infierno’ se presenta el día 12 en la UNED

UNED Pontevedra acoge la presentación del libro ‘Cowboys en el infierno’, de Antonio Pampliega, en un acto el día 12 a las 18,30 horas. Durante el encuentro, Pampliega compartirá su trayectoria como corresponsal en conflictos como los de Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Ucrania, Irak y Siria.