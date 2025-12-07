Interior refleja en sus planes hasta 2029 la nueva comisaría de Marín

El Gobierno ha incluido una nueva Comisaría de Marín en un plan de nuevas dependencias por un importe de 262,8 millones de euros. Se trata de la ejecución de 130 obras en comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil programadas hasta 2029, financiadas con cargo al presupuesto ordinario del Ministerio del Interior. Se trata del Plan de Programación de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2025-2029, en la que se declaran como «de interés público» a las citadas obras.

Son obras para la construcción, reforma, mejora, ampliación, rehabilitación o mejora de la eficacia energética de infraestructuras policiales ya programadas y cuyos proyectos, una vez considerados de interés público, podrán ser tramitados por la vía especial prevista en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.

De las 130 intervenciones programadas, la Dirección General de la Policía Nacional asume 54 actuaciones por importe de 103,7 millones de euros financiados con sus propios presupuestos, y que incluyen la construcción de nuevas comisarías en Marín, Roquetas de Mar y en la ciudad de Almería, Valdebebas y Vicálvaro (Madrid), Jaca (Huesca), Medina del Campo (Valladolid), así como la rehabilitación de la sala de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que financiará el 90 por ciento de su coste.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Seguridad financiará con cargo a sus presupuestos 19 de ellas, con una inversión superior a los 44,2 millones de euros. Entre ellas, destacan la construcción de nuevas comisarías de Policía en Alcantarilla (Murcia) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como nuevos cuarteles de la Guardia Civil en Los Yébenes (Toledo), Santanyí (Mallorca).

Marín es una de las escasas comisarías ubicada en el bajo de un edificio y en su día se apuntaron negociaciones con el Concello para buscar terrenos. Sin embargo, en esta planificación no aparecen unas nuevas dependencias para Pontevedra, que en su día se consideraron prioritarias. Las obras de reforma de la sede actual, en Joaquín Costa, por más de un millón de euros, parece enfriar esta posibilidad.

En mayo pasado, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada afirmaba que esta nueva comisaría en la capital «es una prioridad y recordaba que es la primera vez en la historia que se ha seleccionado un solar, que es la actual Casa do Mar, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y, por primera vez, han venido a visitar las instalaciones responsables operativos de la Policía Nacional (en 2024)».