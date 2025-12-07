El impacto escolar de las banderas azules de Sanxenxo

Sanxenxo como municipio español con más banderas azules en sus playas, con un total de 17, ha sido elegido por segundo año consecutivo por docentes del SEK para participar en un proyecto escolar a nivel nacional, «Misión Bandera Azul», que el curso pasado fue premiado en la categoría de la Mejor Indagación Profesional en Primaria.

La técnica de Turismo, Teresa Salgueiro, acompañada de los concejales de Turismo y Playas, Juan Deza, y de Medio Ambiente, Yago Torres, realizó una presentación a 46 escolares de 4º de Primaria del SEK en la Sala Nauta en la que les explicó lo que significa contar con este galardón y las condiciones que se deben cumplir para poder conseguirlo cada año. La seguridad, la accesibilidad y la limpieza, así como la calidad del agua, son tres de los requisitos imprescindibles y por los que Sanxenxo renueva cada año sus banderas azules.

Una de las charlas / FdV

También se repasó el significado de las banderas para el baño en la playa, la protección de la Píllara da Dunas, especialmente durante su época de reproducción en la que está prohibido el acceso de animales domésticos a las playas.

El proyecto educativo incluye la creación de un díptico sobre las banderas azules en la que se exponga parte de lo explicado en la charla ya realizada, y en la que se incide en la importancia de contar con este galardón en un arenal; la limpieza de la playa de Montalvo que se realizará el mes que viene; y la elaboración de juguetes para los más pequeños del colegio con los residuos retirados de las playas. «Queremos trabajar además del cuidado del medio ambiente, el reciclaje y la segunda vida para algunos residuos», explica Susana Fontán Riveiro, profesora y coordinadora del proyecto.