Control de 110 furgonetas en Pontevedra con 12 multas: un solo vehículo concentró cinco

La Policía Local de Pontevedra ha ofrecido el balance de la campaña especial de vigilancia y control de furgonetas desarrollada entre el 24 y el 30 de noviembre de 2025 en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT).

El objetivo principal de este dispositivo fue verificar las condiciones técnicas, la documentación y la seguridad de estos vehículos, cuya actividad se intensifica en esta época del año.

Durante la semana de vigilancia, la Policía realizó controles a un total de 110 furgonetas. De las inspecciones realizadas, resultaron denunciados 12 vehículos, lo que supone cerca de un 11% del total inspeccionado. Pero casi la mitad de las multas se concentró en un único vehículo, que quedó inmovilizado por motivos de seguridad y administrativos.

Entre otras anomalías, carecía de ITV y el conductor tenía el carné caducado.

En el desglose global de las infracciones detectadas, destacan las deficiencias técnicas, con siete denuncias, en especial por tener la ITV caducada o estado deficiente del vehículo.

También hubo sanciones por irregularidades en la documentación del vehículo o de la persona conductora y se detectaron dos positivos por consumo de drogas al volante.

No se registraron sanciones por exceso de velocidad, ni por no uso del cinto de seguridad o por exceso de peso en esta campaña específica.

El caso más grave, con cinco de las doce denuncias formuladas, se detectó en la avenida de Lugo. Una patrulla interceptó una furgoneta dedicada al transporte de paquetería que presentaba un cúmulo de irregularidades, como tener la ITV caducada desde septiembre de 2025, y deficiencias técnicas graves y que la puerta del conductor carecía de cerradura y mecanismos de fijación, lo que podía provocar su apertura accidental.

El conductor tenía el carné caducado y también se detectaron irregularidades en la titularidad ya que el vehículo había sido adquirido en abril de 2025 sin que se realizara el cambio de propiedad en el plazo legal de 30 días, motivo por el cual se procedió al inicio del expediente sancionador e inmovilización.

Además, la furgoneta realizaba servicios de transporte sin estar dada de alta en el registro de empresas y actividades de transporte, requisito obligatorio para vehículos de más de 2.000 kg de MMA.