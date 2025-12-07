El Concello de Poio activa el próximo año la rebaja del IBI

Las familias de Poio ahorrarán alrededor de 250.000 euros al año con la rebaja del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que pasa del 0,47 al 0,43 y que se aplicará ya en los próximos recibos. Así lo calcula el Concello, que recuerda que esta medida «queda incorporada al presupuesto municipal de 2026».

El Concello recuerda también que, durante los primeros meses del año, las familias numerosas podrán solicitar la bonificación correspondiente del IBI, una ayuda que este año experimentó un incremento notable y que permitirá reducir el importe de los recibos entre un 40% y un 90%, según añade el gobierno local, que asegura que «de este modo, estos hogares se beneficiarán por partida doble: por la bajada general del tipo impositivo y por la ampliación de las bonificaciones específicas para este colectivo».

La solicitud podrá presentarse tanto en el registro municipal como a través de la sede electrónica, y deberá incluir el título de familia numerosa vigente, el certificado o volante de empadronamiento y la declaración del IRPF de las personas integrantes de la unidad familiar, o bien una autorización para que la Administración tributaria municipal obtenga estos datos directamente de la Agencia Tributaria.