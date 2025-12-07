Cinco estudiantes de tres centros de la Boa Vila, premios de ESO y Bachillerato

Cinco alumnos de tres centros del municipio han sido reconocidos con los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obrigatoria y de Bacharelato correspondientes al pasado curso 2024-25 por su excelente resultado académico «basado en el esfuerzo y en el trabajo realizado a lo largo de las correspondientes etapas educativas», indica la Consellería de Educación.

En la etapa de la ESO, los galardonados son María Álvarez Fernández y Manuela Parada Méndez, alumnas del CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús, de Placeres.

En esa misma modalidad también han sido reconocidos Lucía Pérez Rosano, del IES Gonzalo Torrente Ballester, y Mateo Rivas Otero, del instituto Sánchez Cantón.

En el caso de Bachillerato, recibe el galardón Alejandro Sambade Caamaño, del IES Gonzalo Torrente Ballester.

La Xunta dota cada uno de estos premios con un importe de 1.000 euros, un diploma acreditativo y la distinción será anotada en el expediente académico de cada estudiante.

En toda Galicia, la administración autonómica acaba de reconocer a un total de 41 alumnos, 21 mujeres y 19 varones, con estos premios extraordinarios.

Cada año se convocan 20 galardones para ESO y otros tanto para Bachillerato, con el objetivo de avalar, incentivar y visibilizar la carrera académica de los alumnos de estas etapas en el sistema educativo gallego. Los estudiantes han de superar una nota media específica y realizar una prueba.