Carlos Núñez, el ballet de “El Cascanueces” y Café Quijano protagonizan la agenda navideña de Pontevedra

La ciudad del Lérez se prepara para un invierno en el que disfrutar de la música y el balle. El Concello pone en marcha una programación que tomará los escenarios del Pazo da Cultura y el Teatro Principal a partir del próximo día 20 de y hasta finales de enero. Invitando a convertir la cultura en el regalo ideal para estas Navidades, la propuesta combina grandes nombres internacionales con el talento local y la tradición clásica.

Las entradas para la mayoría de los espectáculos ya están disponibles a través de la plataforma Ataquilla.com, posicionándose como una alternativa de ocio para disfrutar en compañía durante las fiestas.

El pistoletazo de salida lo dará el gaitero más internacional de Galicia. El 20 de diciembre (21:00 h), Carlos Núñez subirá al escenario del Pazo da Cultura para celebrar una efeméride histórica: el 30º aniversario de A Irmandade das Estrelas.

El concierto promete ser un viaje por las tres décadas de un disco que revolucionó la música celta y marcó un antes y un después en la cultura gallega. Núñez repasará las conexiones musicales que ha tejido alrededor del mundo, ofreciendo una noche de celebración y maestría instrumental.

Fiel a la tradición, el 1 de enero (19:30 h), la Orquestra Sinfónica de Pontevedra ofrecerá su esperado Concierto de Año Nuevo en el Pazo da Cultura.

Este año, la propuesta es un viaje de ida y vuelta. La primera parte rendirá un emotivo homenaje a la música gallega, recordando a Prudencio Romo y Los Tamara, con las voces de Paco Lodeiro y César Romero y los arreglos de Manuel Otero Paino. El broche final, como manda el canon, lo pondrá la parte más clásica con las obras de los Strauss, acompañados en escena por el Ballet de Galicia.

La programación continúa el 9 de enero (21:00 h) con un clásico de estas fechas: “El Cascanueces”. De la mano del Ballet Clásico Internacional y Tatiana Solovieva Producciones, el Pazo da Cultura se transformará en el mundo onírico de Marie y sus juguetes. Con una escenografía de Evgeny Gurenko y solistas de trayectoria mundial, esta producción premiada trae la magia de Tchaikovsky en su forma más pura.

Apenas dos días después, el 11 de enero (19:00 h), el ritmo cambiará radicalmente con la llegada de Café Quijano. Los hermanos leoneses presentan su “Miami Tour 1990”, un espectáculo que navega entre las nuevas historias de su álbum Manhattan y los grandes éxitos que definieron una época con La Taberna del Buda. Conocidos por tener uno de los directos más sólidos del panorama nacional, prometen una velada cargada de historias y el inconfundible sonido Quijano.

El ciclo de invierno concluirá con un cambio de escenario. El 30 de enero (21:00 h), el Teatro Principal abrirá sus puertas para la presentación del nuevo disco de Davide Salvado, una de las voces más auténticas de la música de raíz. (La venta de entradas para este evento se activará próximamente). Salvo este último espectáculo, pendiente de activación, todas las entradas están disponibles en Ataquilla.com.