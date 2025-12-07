Carballedo «se quedará sin médico en Navidad» pese a avisar a la Xunta

El PSdeG-PSOE de Cerdedo-Cotobade alerta de una situación «gravísima y absolutamente inaceptable» en el centro de salud de Carballedo, donde «existe un riesgo real e inmediato de que el vecindario se quede sin facultativo médico en plena Navidad», advierten sobre uno de los períodos del año de mayor demanda asistencial.

A día de hoy, el centro cuenta con dos plazas médicas. Una de ellas lleva cerca de un año sin cubrir a causa de una baja y la segunda quedará vacante en las próximas semanas por la jubilación del médico titular. «La Xunta sigue sin ofrecer respuesta, alternativa ni previsión de cobertura», denuncian.

«Son varios los vecinos que en estos días se han dirigido a nosotros preocupados por esta situación y por la falta de respuestas», garantizan los socialistas.

Su portavoz, Ana Couto, recuerda que «el PSdeG-PSOE lleva más de un año alertando de esta situación tanto en el Ayuntamiento como directamente ante la Xunta, y a día de hoy no hemos recibido ni una sola respuesta. La responsabilidad de la Xunta es total y absoluta».

Couto avisa que la realidad es demoledora: «Estamos a las puertas de las celebraciones de Navidad, una época especialmente sensible en el ámbito sanitario, y todo indica que Carballedo puede quedarse sin facultativo», añadiendo que «es una situación límite que la Xunta conocía desde hace meses y que decidió ignorar».