Calles llenas, pero abrir en festivo «no compensa»

El siempre frecuentado puente de diciembre volvió a llenar las calles de Pontevedra a pesar de la amenaza constante de lluvia que se ha hecho notar durante toda la semana.

Como acostumbra, la calle Benito Corbal volvió a ser el gran atractivo tanto para los vecinos pontevedreses como para los visitantes que se hospedarán hasta el día de mañana en la ciudad.

A pesar del fuerte impacto que causa el Black Friday durante las semanas venideras, miles de personas recorrieron la travesía de arriba a abajo durante la jornada festiva.

Además, los supermercados también abrieron sus puertas durante el Día de la Constitución, presentando colas considerables en su interior.

«Lo que vendimos de más en el Black lo vamos a vender ahora de menos en Navidad, porque mucha gente ya compró para regalar», explica Lucía Santiago, responsable al frente del comercio de moda Naty.

Además, confiesa que «los festivos nunca compensan para una tienda pequeñita como la nuestra». Sin embargo, decidieron trabajar ayer porque «nos debemos a la gente», aunque podrán descansar durante el día de hoy y, en su caso, también cerrarán la tienda mañana, Día de la Inmaculada.

Los pequeños optaron por una variante más lúdica. / Rafa Vázquez

El pequeño comercio no termina de arrancar en este tipo de jornadas. Ante la inmensidad de magnates de la moda como los establecimientos del grupo Inditex, los vendedores locales «no tenemos nada que hacer», lamenta.

Desde la zapatería Marypaz coinciden con el testimonio de Santiago, recalcando que, desde el punto de vista económico, «es complicado que estos días terminen siendo rentables», comentan Andrea Sánchez y Ornela Miranda, dependientas del local.

Destacan que, como es popularmente conocido, «en Pontevedra se vende más durante los días de semana que el fin de semana», subrayando los jueves y viernes como «los mejores días, sin duda».

A pesar de que los locales más humildes de la calle Benito Corbal no consiguieran hacer una gran caja durante la jornada festiva, las aceras estuvieron abarrotadas de gente que puede que saliera a dar un simple paseo, ya que muchas carteras se quedaron al límite tras las compras del pasado fin de semana.