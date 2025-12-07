El belén artesanal de Paco Lens en Poio

El Mosteiro de Poio acoge desde esta semana el belén artesanal elaborado por Paco Lens, vecino de Arís, una obra hecha a mano en la que cada construcción y decorado fue creado expresamente por el autor. El belén destaca por su nivel de detalle y realismo: no falta la iluminación, ni el agua en movimiento, el empedrado de las calles, el detalle de los edificios antiguos e incluso las raíces de los árboles fueron cuidadas con especial dedicación.

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, visitó el belén acompañado por el padre mercedario del Mosteiro, Arsenio Fernández, y por la concejala de Cultura e Educación, Natalia Sabarís. Durante la visita, el regidor destacó «el enorme trabajo e ilusión que Paco Lens puso en esta obra, un ejemplo de la creatividad y talento que tenemos en nuestro municipio». Moldes agradeció la iniciativa y subrayó que «acciones como esta contribuyen la que la Navidad en Poio sea aún más especial y participativo».

Paco Lens empleó un mes de trabajo intensivo para crear este belén, que permanecerá expuesto durante toda la Navidad en la iglesia del Mosteiro de Poio. Podrá visitarse en horario de tarde, a partir de las 15.30 horas.

Paralelamente, el Concello invita a disfrutar este puente festivo de sus Aldeas de Nadal, repartidas por distintos lugares emblemáticos de todo el municipio. Incluyen casetas de madera, decoraciones, figuras de elfos y renos e iluminación especial. Estas siete Aldeas de Nadal de Poio están situadas en la plaza Alfredo Romay, a un lado de los molinos de Samieira; en el parque Costa Xiráldez, en Lourido; en el Atrio de San Salvador; en la Praza da Chousa, en Combarro; en el puerto de Raxó; en la Praza da Granxa, Campelo: y en el entorno de la Iglesia de San Martiño.

Combarro, presente en Granada

El belén monumental de Huétor Tájar, uno de los más grandes de toda España con sus más de 100 metros cuadrados, abrió ayer sus puertas. Este año, la responsable de preparar este belén pieza a pieza con la ayuda de dos artesanos más, Mayka Gómez, ha empleado nuevas tecnologías, como la impresión 3D o el láser, para confeccionar las más de 500 figuras del belén (150 de ellas en movimiento), que comenzó a preparar el pasado mes de agosto.Como ya ocurriera en los últimos años, el belén monumental de Huétor Tájar vuelve a recrear este año casi un centenar de rincones pintorescos y monumentos de toda la geografía española, pero en esta ocasión recreará algunos de los pueblos más bonitos de España según la revista de viajes ‘National Geographic’. Entre ellos figura Combarro, junto a Chinchón (Madrid), Guadix (Granada), Frigiliana (Málaga), Vejer de la Frontera (Cádiz) o Zafra (Badajoz), que son el escenario de diversos pasajes bíblicos en el Belén hueteño, como la Anunciación, la Ofrenda de los Reyes Magos o la Matanza de los Inocentes.El Ayuntamiento de Huétor Tájar ha empleado más de 700 metros cuadrados de corcho, 400 metros de cable eléctrico, 150 kilos de pintura y 400 kilos de escayola para confeccionar el belén.