Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adjudicado un nuevo equipamiento para el Gran Montecelo

El Sergas ha adjudicado a Philips Ibérica el suministro de un TC multicorte para el Gran Montecelo. Con un presupuesto de 454.000 euros, este equipo permite realizar coronariografías no invasivas. Anteriormente se habían adquirido dos salas de radiodiagnóstico digital y robotizadas para Urgencias del mismo hospital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents