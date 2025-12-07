Abierto el plazo para propuestas al premio Cidade de Pontevedra

El plazo de presentación de candidaturas para los Premios Cidade de Pontevedra ya está abierto y se prolonga hasta el próximo 5 de enero para las dos modalidades: persona física y jurídica. Se debe presentar una memoria justificativa en la que «se detallen los méritos y se destaquen los aspectos más relevantes de la trayectoria personal o profesional de la propuesta». La gala de entrega de premios se llevará a cabo el 20 de enero, San Sebastián, patrón de la ciudad.