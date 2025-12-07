Abierto el plazo para propuestas al premio Cidade de Pontevedra
H. D.
Pontevedra
El plazo de presentación de candidaturas para los Premios Cidade de Pontevedra ya está abierto y se prolonga hasta el próximo 5 de enero para las dos modalidades: persona física y jurídica. Se debe presentar una memoria justificativa en la que «se detallen los méritos y se destaquen los aspectos más relevantes de la trayectoria personal o profesional de la propuesta». La gala de entrega de premios se llevará a cabo el 20 de enero, San Sebastián, patrón de la ciudad.
- El secuestro de un niño denunciado en Pontevedra fue toda una invención, ¿pero de quién?
- Muere atropellado un vecino de Vilaboa cuando iba a una fuente
- El hombre que irrumpió con un cuchillo en Comisaría de Pontevedra «buscaba que lo mataran»
- Un hombre entra armado en la Comisaría de Pontevedra
- Denuncian un caso grave de maltrato a una perra: «La palabra animal les queda grande»
- Luz verde al renacer del Gafos: Pontevedra adjudica por 4,2 millones la histórica obra que destapará el río
- Mar aporta al sector más herramientas con las que mejorar su productividad
- Desbloqueo definitivo de la variante de Alba en Pontevedra: 12 millones y un viaducto de 242 metros