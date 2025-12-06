Visitas a todos los comercios analizan los residuos que genera el sector en la ciudad

El Concello ha comenzado el despliegue de los 498 nuevos contenedores verdes destinados a la recogida de vidrio. El concejal de Servizos urbanos básicos, Xaquín Moreda supervisó esta semana el montaje de las primeras unidades en la nave que la empresa concesionaria del servicio, PreZero, tiene en la parroquia de Lérez. Con los nuevos contenedores, con una fisonomía similar al nuevo amarillo de envases, desaparecerán los iglús de las calles y de las vías del rural. La colocación de los nuevos contenedores de vidrio (verdes) se iniciará en el casco urbano, en calles como San Mauro, Loureiro Crespo o la avenida de Lugo, para después extenderse de manera progresiva a toda la ciudad y a las quince parroquias.

Aunque la concejalía había previsto desplegar la fracción resto (que será de color gris), motivos de producción y logísticos decidieron que fuera la fracción vidrio la que se inicie en este momento, después de que esta misma semana se finalizara la instalación de la totalidad de los 498 colectores amarillos (envases ligeros) en los últimos lugares del rural.

Paralelamente, el Concello ha comenzado un estudio de campo en el que se visita comercio por comercio desde el centro histórico a toda zona urbana para conocer el tipo de residuo que generan. Ya se contactó con alrededor de 150 locales para realizar un diagnóstico preciso de sus necesidades. Xaquín Moreda destaca la importancia de esta fase de recogida de datos: «Estamos realizando un trabajo ingente, visitando cada negocio para conocer de primera mano qué generan y cuánto generan. Es una información necesaria e imprescindible para realizar un trabajo ajustado y de calidad».

Este «censo de residuos comerciales» funciona como un estudio personalizado para determinar si un local debe considerarse usuario domiciliario o se requiere dotación comercial específica. Por ejemplo, se analiza si generan más de 250 gramos diarios de orgánica o más de 100 gramos de cartón, para así dimensionar correctamente los cubos y las frecuencias de paso. «No se trata de poner cubos por poner; estamos haciendo un traje a medida para que el servicio sea eficiente y responda a la realidad de cada actividad económica», añade el concejal.

El nuevo contrato introduce cambios significativos en la operativa, especialmente en el centro histórico, donde la recogida comercial será integralmente «puerta a puerta» para las cinco fracciones (resto, orgánica, envases, cartón y vidrio), eliminando los contenedores de la vía pública, que serán sustituidos por islas emergentes solo para uso domiciliario y utilizando vehículos de pequeñas dimensiones adaptados a la trama urbana. En el resto de la ciudad el sistema también se refuerza con recogidas comerciales específicas (orgánica, papel/cartón y envases) y vehículos de mayor capacidad.

Los primeros datos, aún sin analizar al detalle, revelan la necesidad de la recogida de vidrio en restauración (especialmente cafeterías) o de papel/cartón en el comercio de moda (calzado, ropa...), pero esta información se irá completando en las próximas semanas para activar plenamente los nuevos servicios de recogida selectiva. Por ahora se continúa con la recogida comercial puerta a puerta de papel/cartón que estaba establecido en el anterior contrato. «El objetivo es claro: separar, separar y separar, también en el comercio. Este nuevo modelo no solo es más sostenible, sino que redundará en la mejora de la imagen y de la calidad urbana de Pontevedra», concluyó Moreda.

La instalación de los contenedores de vidrio y la puesta en marcha del estudio de campo para la recogida selectiva comercial, se enmarca en una serie de mejoras integrales en la gestión de residuos. Ya están instalados 498 contenedores de papel y otros tantos de envases, así como de los de aceite doméstico.

En cuanto al compostaje, se aumentan los centros existentes de 31 a 100. Ya se anunciaron 12 nuevas localizaciones para centros comunitarios en barrios como Tafisa, Valdecorvos, Mollavao y Ponte Muíños. Asimismo, el compostaje individual pasa a ser obligatoria en el rural, con una implementación progresiva e informativa.