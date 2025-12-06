Pontevedra rozará el lleno gracias al tirón navideño a pesar de las lluvias

Todo el territorio nacional celebra durante la jornada de hoy el Día de la Constitución Española, junto al domingo, cuando se festeja el Día de la Inmaculada, son dos fechas marcadas en rojo por los turistas para viajar en el último mes del año, y en Pontevedra, no iba a ser menos.

A pesar de las lluvias, que todo apunta a que protagonizarán el ámbito meteorológico durante el fin de semana, la ocupación de varios de los hoteles de la ciudad roza el lleno.

«Estamos completos prácticamente hasta el lunes», adelantan desde la administración del Hotel Alda Estación, que añaden que «el martes volvemos a estar casi completos», destacando la importancia de las populares luces de Navidad de Vigo, que atraen a los visitantes al hotel dada su proximidad a la estación de tren.

Además, según confirman varios establecimientos hoteleros, las reservas de este año «son de mayor duración que las del año pasado». Incluso, desde el Hotel Rúas confirman que «más de la mitad de las habitaciones se reservaron hace varios meses», deslizando que las reservas de última hora, aunque existen y representan un porcentaje significativo, pasan a un segundo plano.

En cuanto a los precios por pasar una noche en Pontevedra, el coste medio para una habitación individual «ronda entre los sesenta y setenta euros» y asciende a unos «noventa o cien» en el caso de las dobles.

Precios que varían drásticamente en función del día y de la demanda que presente cada uno de los establecimientos hoteleros de la ciudad.

El centro histórico, un gran atractivo. / Gustavo Santos

Sobre el perfil del visitante, desde el Hotel Rías Bajas aseguran que «observamos turismo familiar, algo de peregrinos fuera de temporada y presencia portuguesa en sus respectivos festivos a lo largo de estos últimos días».

Cuentan que el pasado lunes, que fue día festivo en el país vecino, «el hotel se llenó de portugueses por las luces de Vigo», al presentar precios más asequibles que los que ofrece el hospedaje en la ciudad olívica, llena hasta la bandera como acostumbra en los últimos años durante las Navidades.

A pesar de que los festejos y adornos típicos de la época navideña son, sin duda, el principal atractivo para los visitantes de la ciudad, «la gastronomía siempre es un reclamo en toda Galicia», aseguran desde el Rías Bajas, a lo que añaden desde el Hotel Alda Estación que «los eventos deportivos también son un gran reclamo y llenan muchas habitaciones durante estas fechas».

De cara a la recta final del año, las expectativas en general del sector son muy buenas. «Mucha gente viene a ver a sus familiares durante las fiestas y otros se quedan también por temas laborales», señalan desde la administración del Hotel Rías Bajas.

En contraposición, desde el Hotel Rúas confiesan que durante los días de Nochebuena y Navidad, «no solemos tener mucha ocupación».

Sin embargo, señalan que «en fin de año sí que solemos rozar las cifras de lleno a causa de las fiestas», por lo que tras el tradicional puente de diciembre todavía queda el último repunte del año de cara a afrontar una nueva temporada recibiendo miles de visitantes que cada vez extienden más sus visitas, sin limitarse únicamente a las fechas veraniegas.