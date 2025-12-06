Tres centros de FP de Pontevedra suman este curso aulas tecnológicas

Los CIFP Montecelo, Carlos Oroza y A Xunqueira de Pontevedra suman este curso tres de las 35 nuevas aulas tecnológicas que pone en marcha la Xunta en Galicia, que suma ya 115 de estos equipamientos.

En el Carlos Oroza se implementa OROZA IARPeLab; mientras que el CIFP Montecelo se pone en marcha el Espazo de Tecnoloxía Aplicada ao Citodiagnóstico e dixitalización de imaxes citolóxicas e histolóxicas en Anatomía patolóxica.

Por su parte, el CIFP A Xunqueira pasa a disponer del Aula tecnolóxica de simulación industrial e prototipos electrónicos.