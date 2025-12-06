La reforma del Príncipe Felipe suma 680.000 euros de inversión

La Xunta de Goberno de la Deputación de Pontevedra de la jornada de ayer presentó varios anuncios de especial relevancia para la provincia. Luis López confirmó nuevos recursos para el Centro Príncipe Felipe, con 680.000 euros extra que acaba de aprobar la mencionada Xunta de Gobierno y que se suman a los 5 millones ya aprobados en estos dos últimos meses del año.

En total, se han alcanzado cerca de 5,7 millones de euros «para convertir este espacio en un proyecto lleno de futuro», garantizan sobre el que quieren convertir «en el símbolo de la política social de la Deputación y también de la apuesta clara, firme y decidida por la ciudad de Pontevedra, por dotarla de instalaciones públicas de calidad, modernas, accesibles y sostenibles», destacó el presidente provincial.

Los recursos más recientes se distribuyen en dos aspectos, el primero, con 468.000 euros es «reformar el centro de transformación, el cuadro general y el grupo de la ciudad infanto-juvenil», todo con el objetivo de «renovar las instalaciones y solucionar los defectos detectados», explican. Los 216.000 euros restantes se destinarán a «adquirir pellets de para las calderas de biomasa combustible del recinto», adelantan.

Otro de los temas resaltados por Luis López tras la Xunta de Goberno fue la consecución del financiamiento europeo para impulsar cinco nuevos proyectos que movilizarán 10,6 millones de euros.

El organismo destinará 2,4 millones para poner en marcha «iniciativas de eficiencia energética, envejecimiento activo, protección de los castaños y de promoción de los territorios transfronterizos y del patrimonio marítimo», anuncian.

López detalló que la Deputación participará en «Smart Building-COOP», un proyecto de eficiencia energética en edificios públicos, valorado en casi 2,5 millones junto a «Activa Rural Transfronterizo», una iniciativa de promoción del envejecimiento activo por importe de 5 millones. Además, impulsarán «Chesnut Care», una estrategia de protección de los castaños valorada en 930.000 €; en «EcoFront Minho», de promoción sostenible de espacios próximos a la frontera, por casi un millón de euros; y en «Awaves», de puesta en valor del patrimonio, valorada en 1,7 millones de euros.

Por úlitmo, el mandatario provincial comunicó que «las ayudas destinadas a las comunidades de usuarios de augas llegarána los 2,5 millones de euros». Se trata de una ampliación de 207.000 euros a los recursos del programa +Aqua 2025, que ya había destinado 2,3 millones a 245 comunidades de aguas de la provincia.

Al hilo de esta inversión por el tejido asociativo y el movimiento vecinal, López anunció que el próximo martes, se celebrará la I Gala Provincia Comunitaria. Una jornada que servirá para «rendir homenaje» al asociacionismo de la provincia a partir de las 18.00 horas en el auditorio de Afundación.