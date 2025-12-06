Portos de Galicia cede al Concello la gestión de la Escola de Piragüismo

Portos de Galicia y el Concello de Pontevedra tramitarán un convenio de colaboración para que la administración local asuma la gestión y reforma de la escuela de piragüismo de la ciudad, ubicada en el dominio público del puerto. Así lo acordaron el presidente de la entidad pública, José Antonio Álvarez, y la concejala de Deportes de Pontevedra, Ana Gulías, en una reunión celebrada ayer en Santiago con la directiva de la entidad deportiva.

Álvarez Vidal mostró la disposición de Portos de Galicia, ente adscrito a la Consellería do Mar, a agilizar la tramitación de la extinción de la concesión que actualmente ostenta la Escuela de Piragüismo para la explotación de la nave en el que desarrolla su actividad, «a petición de la propia entidad», señala Portos de Galicia.

Éste indica que «una vez resuelto este trámite, Portos de Galicia y el Concello de Pontevedra firmarán un convenio» en virtud del cual la administración local asumirá la titularidad de la gestión del inmueble.

En el marco de este acuerdo, añaden las mismas fuentes, Portos de Galicia «asumirá los costes derivados de la dotación de la red de saneamiento del edificio, mientras que el Concello de Pontevedra financiará la renovación del local para mejorar las condiciones de la actividad de los deportistas».

Portos busca seguir prestando apoyo a los deportes acuáticos mediante la cesión de instalaciones portuarias. A día de hoy dispone de un total de 37.