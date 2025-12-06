Pontevedra enciende la Navidad e inicia su mágico programa de ocio

La lluvia no fue un impedimento para que la ciudad de Pontevedra encendiese ayer su encendido navideño. La ciudadanía pontevedresa se reunió en la Plaza de España para, tal y como estaba previsto, iluminar las calles con la decoración festiva.

Tras la interpretación de varias canciones de Navidad, a cargo de Lucía, una solista de la banda de Pontevedra, pocos minutos pasadas las 19.00 horas, los asistentes corearon al unísono una cuenta atrás que culminó con el momento esperado: pulsar el botón para alumbrar la ciudad, una tarea del alcalde y de los niños presentes.

«Fue una pena que lloviera tanto, pero a pesar de todo había mucha gente porque está muy ilusionada y tiene ganas de fiesta», declaró en exclusiva para FARO el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, quien lamentó que no «pudieran cantar los niños un villancico». Sin embargo, el acto «no se podía retrasar porque va a llover todos los días». Por eso, pese a las condiciones climatológicas, la ciudad de Pontevedra brilla ya oficialmente. Entre las figuras 3D de luces se encuentran un trineo con renos, una carroza, una caja de regalos, los Reyes Magos con sus camellos, un bosque de árboles o el tejado de luces, entre muchos otros elementos decorativos que se encuentran repartidos por diferentes zonas.

Además, ayer también se inauguró el poblado navideño situado en la Praza da Ferraría y el programa de actividades municipal, en el que se incluye la estación de juegos, la tirolina, la pista y el tobogán de hielo o el tren. Estos espacios conforman «la estación del bosque». Se trata de entretenimientos gratuitos, pero que requieren la presentación de un ticket de compra en el comercio local. Además, también se realizó un taller de cerámica en la Casa Azul.

Con relación a estos talleres, cabe destacar que el Concello anunció las actividades que formarán parte de ‘Navidad en el Mercado’, un programa especial que hará del primer piso de la plaza de abastos uno de los escenarios centrales de las fiestas de Navidad en la Boa Vila, donde durante todo el mes de diciembre se ofrecerá una amplia variedad de propuestas culturales, creativas y familiares, que son gratuitas y pensadas para todos los públicos. Así, estos actos arrancan hoy con una serie de talleres relacionados con la naturaleza y la sostenibilidad.

Actividades de hoy

Además de los entretenimientos de «la estación del bosque», la programación de hoy incluye un taller de confección de coronas de Navidad que se desarrolla a las 11.00 y 17.00 horas en la Praza de Ourense, el concierto ‘Otoño de Jazz’ a las 12 horas en la Praza da Peregrina, o ‘El séquito de Papá Noel’, a las 18 horas en las plazas y calles del centro histórico. También habrá un concierto en honor a Santa Icía, en horario de tarde, a las 20 horas, que tendrá lugar en el Teatro Principal, mientras que por la mañana el mercado acogerá la realización de distintos talleres de cerámica para toda la familia, además de la actividad de creación de una kokedama incluida en el programa ‘Navidad en el Mercado’.

Hasta el día 5 de enero, los niños y niñas que lo deseen podrán depositar sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos en los buzones mágicos que Correos ha instalado en las oficinas de Pontevedra y Marín. En estas cartas, los jóvenes pueden escribir sus deseos, que serán entregados directamente a sus destinatarios en Laponia y en Oriente. Además de fomentar el espíritu navideño, esta iniciativa de Correos pretende fomentar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa.También esta Navidad, el equipo de voluntarios y voluntarias de Correos, se acercarán un año más a varios hospitales de España a recoger las cartas de los pacientes, aprovechando para entregar un detalle a los más pequeños. En las oficinas se pueden adquirir «sellos y packs mágicos» con pegatinas y sobres especiales con motivos navideños.