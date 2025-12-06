Poio actuará en la pista de Monte Baldío y el vial Pedaporta durante el próximo año

Los presupuestos del Concello de Poio para 2026 reservarán fondos para reformar la pista deportiva de Monte Baldío, en Raxó, y mejorar el vial Pedaporta, en Combarro. Además, guardará también la aportación municipal para los convenios firmados con la Xunta para construir el nuevo bombeo y depósito de retención en A Seca así como para la reurbanización de la PO-308, entre A Barca y el Casal de Ferreirós, que se está ejecutando en este momento.

Así lo anunció el alcalde, Ángel Moldes, en la reunión del Consello de Participación Veciñal, al que asistieron representantes de diferentes asociaciones y grupos municipales del PP y del BNG. Moldes explicó que «el objetivo de la convocatoria era escuchar las aportaciones y sugerencias de los diferentes colectivos a los presupuestos municipales y trasladarle, de primera mano, cuáles son las líneas fundamentales del documento». Propuestas que también estuvo recogiendo a través del programa de participación «O alcalde máis preto de ti».

Con respecto a la reforma de la pista deportiva, Moldes explicó que «se trata un proyecto que estaba pendiente, y que se ejecutará en 2026 para seguir ampliando y mejorando la calidad de las instalaciones deportivas en todo el municipio».

En cuanto a la mejora de la calle Pedaporta «incluirá la reposición de servicios, mejora de la recogida de pluviales y reposición del firme, completando así las actuaciones que este año ya se están ejecutando entre Casalvito y O Padrón», argumentan.

Ambos proyectos se incluirán en el capítulo 6 del presupuesto, que experimentará un incremento significativo «para reservar 1,5 millones de euros de fondos propios para ejecutar inversiones». Con todo, Moldes indicó que «esta cifra no recoge todas las actuaciones previstas para el próximo año», ya que no incluye las aportaciones que va a recibir de otras administraciones y que ya están aseguradas.

Por ejemplo, «de la Deputación de Pontevedra, con el Plan +Provincia o Plan de Infraestructuras Deportivas, o los proyectos ya anunciados por la Xunta en Poio, como la senda en la PO-303 en Samieira, el Polígono Industrial de Fragamoreira, la mejora del puerto de Combarro o actuaciones en los centros de enseñanza, entre otras.