La memoria del último gobernador civil de la II República, fusilado en 1936, preside los actos del Día de la Constitución

La memoria de Gonzalo Acosta Pan, gobernador civil durante la Segunda República fusilado en 1936 en A Caeira, presidió en la mañana de este sábado el acto institucional del Día de la Constitución. Un año más, el subdelegado, Abel Losada, ejerció de anfitrión de una extensa nómina de representantes públicos, de las fuerzas de seguridad y juristas, ante los que reivindicó el “patrimonio de convivencia” construido durante el último medio siglo.

“España en libertad. 50 años”, fue el lema de esta edición, en la que los asistentes fueron recibidos por la Banda de la Escuela Naval y que arrancó con la música del dúo Raúl & Cía. Éste estrenó la pieza “Libertad innegociable”, compuesta para este acto, antes de la intervención del subdelegado.

Losada hizo uso de una metáfora náutica, en una provincia volcada al mar. "Si la democracia se hunde, nos hundimos todos, los de babor y los de estribor", advirtió, trazando una línea roja frente a quienes pretenden "taladrar el casco o gripar el motor".

El subdelegado contrastó la oscuridad de 1975 con la España "próspera, plural y democrática en la que nos hemos convertido” y rescató el concepto de "poder" no como verbo de imposición, sino como sustantivo de capacidad ciudadana: "Poder opinar, poder creer en Dios, poder no creer, poder ser de derechas, de izquierdas, de nada. Poder abortar, poder casarte con quien quieres, divorciarte las veces que quieras, poder ser monárquico, poder ser republicano, poder morir con dignidad. Poder ser nacionalista, progresista o conservador. Poder estudiar en su lengua…". De todos ellos, destacó uno como resumen de la conquista social: el poder "querer sin miedo".

"La España de 2025 es un país donde se puede querer sin miedo a una persona, a una bandera o a una idea", recordó, enfrentando esta libertad a la retórica de quienes califican al actual gobierno de dictadura. Lo hizo antes de incidir en la legitimidad de todos los presidentes de la democracia y reivindicar su legado, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, pasando por Calvo Sotelo, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, “todos igualmente legítimos y valiosos, con sus aciertos y errores”.

Un momento del acto institucional celebrado esta manaña en la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra. / FdV

Despidió el acto la mirada al pasado, materializada en el descubrimiento de la placa en honor a Gonzalo Acosta. Guillerme Pérez Agulla, director de la Fundación Luis Tilve, resumió la vida de este profesional que apenas duró unos meses como gobernador civil, antes de ser trasladado a la carretera de Campañó para ser fusilado, tras una sentencia a muerte de solo dos páginas. El piquete le disparó 5 balazos en el tórax, según consta en la diligencia.

El subdelegado reivindicó la legitimidad de todos los presidentes de la democracia y su legado, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, pasando por Calvo Sotelo, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, “todos igualmente legítimos y valiosos, con sus aciertos y errores”

Losada no escatimó en palabras para describir el destino de Acosta, un "humilde trabajador de banca" fusilado por "la sinrazón criminal que hundió el Estado". El homenaje sirvió de espejo para el presente: el subdelegado conectó el fusilamiento de su predecesor ("por demócrata y por estar aquí") con la violencia verbal actual, denunciando a quienes hoy "salen a desear que al presidente democrático le peguen un tiro en la nuca". “Minimizar o normalizar esto es incompatible con la democracia", subrayó.

También hubo espacio para la autocrítica. “No hemos hecho lo suficiente en vivienda”, reconoció en su intervención. Invocando el artículo 47 de la Carta Magna, Losada reconoció que las administraciones llegan "tarde, muy tarde" para construir un parque público de vivienda y evitar su venta a fondos buitre, calificándolo como una asignatura pendiente.

Pese a los retos, el balance final fue optimista. Frente a las "motosierras y rotuladores gruesos" que se ven en el panorama internacional, Losada definió a España como un "parque temático de democracia", líder en crecimiento, derechos sociales y seguridad.

El acto concluyó con una invitación a las nuevas generaciones a mantener el barco a flote, recordando que la Transición no fue un regalo, sino un esfuerzo colectivo de renuncias para una ganancia común.

La música de Raúl & Cía, en este caso una pieza basada en el poema de Miguel Hernández La Herida, sonó antes de que la banda de la ENM interpretase los himnos de Galicia y España, poniendo fin al cumpleaños del texto que desde hace 47 años nos proclama libres e iguales.