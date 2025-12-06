Marín presenta el «peor dato» demográfico en cuarenta años

El BNG de Marín alerta de una situación demográfica «muy preocupante que requiere una reacción inmediata». Citando los últimos datos del INE y del IGE confirman que «Marín sigue perdiendo habitantes al bajar de los 24.000 residentes tras perder 113 personas en un solo año».

La agrupación nacionalista añade que el municipio marinense «acumula una caída de 1.888 desde que el Partido Popular asumió el gobierno municipal».

Estas cifras reflejan «un descenso del 7,3% que sitúa a Marín entre los concellos gallegos con peor evolución poblacional de la última década».

Exclaman que «es el tercer municipio de Galicia que más población pierde» con lo que concluyen que «todos estos datos colocan a Marín en mínimos históricos que no se registraban desde hace casi cuarenta años».