«Lecer en Familia» ofertará 3.000 plazas para estancias en la provincia
REDACCIÓN
El programa provincial «Lecer en Familia» ofertará el próximo año 3.000 plazas para las familias con menores a su cargo disfruten de estancias en la provincia.
El presidente de la Diputación, Luis López, señaló que desde el 1 y hasta el 15 de abril de 2026 estará abierto el plazo de presentación de solicitudes y que las estancias se desarrollarán entre el último trimestre del próximo año y el primero de 2027.
Explicó que se trata de un programa «con elevadísima demanda». Del total de plazas, 50 serán en régimen especial, subvencionando la Diputación la totalidad de su coste. Por su parte, las plazas restantes recibirán ayudas que oscilan entre los 60 euros para los mayores de 12 años y los 30 euros para niños entre 3 y 12 años. Serán gratuitas para los menores de 3.
