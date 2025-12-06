La IV Foliada da Chan «enlaza generaciones con la música»

Cerdedo-Cotobade acogerá la IV Foliada da Chan, que tendrá lugar hoy en el Centro Cultural Antón Fraguas,Carballedo. La iniciativa, concebida como una actividad abierta, «está dedicada a la música tradicional gallega y pretende favorecer el encuentro entre músicos, vecinos en un ambiente festivo y comunitario», explican desde el Concello.

La jornada iniciará a las 20.00 horas. La organización anima a las personas asistentes a acudir con sus propios instrumentos para compartir música y participación.

Durante el acto de presentación, el alcalde Jorge Cubela destacó «la importancia de que Cerdedo-Cotobade siga impulsando actividades que mantengan viva nuestra identidad cultural y favorezcan el encuentro entre generaciones». Describió el certamen como «un ejemplo de como la música tradicional puede unir a la comunidad».