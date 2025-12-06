Investigan un gasolinera por vender combustible bonificado

Agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Vilagarcía han localizado un sistema de venta fraudulenta de combustible en una estación de servicio de Campo Lameiro. El establecimiento expendía gasóleo bonificado sin contar con la autorización administrativa necesaria, señala el instituto armado.

La investigación arrancó cuando un vecino alertó a los agentes sobre la venta irregular de gasóleo bonificado suministrado directamente en garrafas.

Tras establecer un dispositivo de vigilancia discreta para confirmar las sospechas, los agentes procedieron a realizar una inspección exhaustiva de las instalaciones.

Se precintaron más de 3.300 litros de combustible

El registro localizo en una finca anexa a la gasolinera un camión cisterna dado de baja en la DGT que estaba siendo utilizado como depósito estático. En su interior se hallaron 2.050 litros de gasóleo B (agrícola) y 300 litros de gasóleo C (calefacción).

En un anexo de la propia estación de servicio, los agentes descubrieron un segundo depósito clandestino con capacidad para 1.500 litros, que en el momento de la inspección contenía otros 1.000 litros de gasóleo B. En total, se precintaron más de 3.300 litros de combustible.