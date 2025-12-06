Investigan un gasolinera por vender combustible bonificado
Denunciada una estación de servicio de Campo Lameiro
Agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Vilagarcía han localizado un sistema de venta fraudulenta de combustible en una estación de servicio de Campo Lameiro. El establecimiento expendía gasóleo bonificado sin contar con la autorización administrativa necesaria, señala el instituto armado.
La investigación arrancó cuando un vecino alertó a los agentes sobre la venta irregular de gasóleo bonificado suministrado directamente en garrafas.
Tras establecer un dispositivo de vigilancia discreta para confirmar las sospechas, los agentes procedieron a realizar una inspección exhaustiva de las instalaciones.
Se precintaron más de 3.300 litros de combustible
El registro localizo en una finca anexa a la gasolinera un camión cisterna dado de baja en la DGT que estaba siendo utilizado como depósito estático. En su interior se hallaron 2.050 litros de gasóleo B (agrícola) y 300 litros de gasóleo C (calefacción).
En un anexo de la propia estación de servicio, los agentes descubrieron un segundo depósito clandestino con capacidad para 1.500 litros, que en el momento de la inspección contenía otros 1.000 litros de gasóleo B. En total, se precintaron más de 3.300 litros de combustible.
Suscríbete para seguir leyendo
- El secuestro de un niño denunciado en Pontevedra fue toda una invención, ¿pero de quién?
- Muere atropellado un vecino de Vilaboa cuando iba a una fuente
- El hombre que irrumpió con un cuchillo en Comisaría de Pontevedra «buscaba que lo mataran»
- «En nuestra profesión ves cosas tremendas, pero es muy gratificante»
- Una experiencia dulce al completo
- Un hombre entra armado en la Comisaría de Pontevedra
- Denuncian un caso grave de maltrato a una perra: «La palabra animal les queda grande»
- Luz verde al renacer del Gafos: Pontevedra adjudica por 4,2 millones la histórica obra que destapará el río