El espíritu de la Navidad recorre la comarca de Pontevedra

Diciembre es sinónimo de fiestas navideñas. Con la llegada de este mes, la Navidad se siente en diferentes ciudades, que realizan actividades para disfrutar en familia, amigos o incluso de manera individual. De esta forma, el espíritu navideño recorre todos los rincones de la comarca.

Este ambiente festivo es notorio en concellos como el de Poio, donde se localizan diferentes espacios temáticos que ya se configuran como «auténticos focos de encuentro familiar y uno de los principales atractivos de la programación navideña local». Extendidas a lo largo del municipio se encuentran siete aldeas navideñas que cuentan con casetas de madera, decoraciones cuidadas, como figuras de elfos y renos, iluminación especial y distintos detalles pensados para que tanto niños como adultos puedan sentir el espíritu de la Navidad. Además, este año la magia viene protagonizada por los elfos, que viajarán a las distintas parroquias para animar a los visitantes. Asimismo, mientras que en A Seca se vuelve a instalar la carpa ‘Poio Mágico’, que será escenario de talleres, juegos y actuaciones a partir del próximo viernes 19, en Combarro, la programación se amplía con un mercadillo navideño, organizado por la asociación Leucoiña de viernes a domingo, que ofrece productos artesanales y «propuestas creativas».

Mercado de Navidad. | FdV

De la misma manera, A Lama presenta la tercera edición del Mercadillo Artesanal de Navidad, que tendrá lugar el domingo 14 de 11.00 a 20.00 horas en el Pabellón Municipal de Deportes. Allí, donde medio centenar de artesanos visibilizarán sus creaciones, se llevarán a cabo varias actividades orientadas a la promoción de la igualdad y a la detección y erradicación de comportamientos sexistas. «Es fundamental aprovechar espacios como este para sensibilizar sobre la importancia de construir una sociedad libre de violencia de género», declara David Carrera, el alcalde de A Lama.

Por su parte, el Concello de Caldas de Reis también tiene preparados varios actos navideños, como es el caso de la papanoelada motera del sábado 13, coincidiendo con la demostración de vehículos todoterrenos en una jornada «única para los amantes del motor», tal y como señala el teniente de alcalde Manuel Fariña, y que terminará con un chocolate con churros. Además, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la decoración de las calles y establecimientos del municipio, se convoca la tercera edición del Concurso de Decoración de Navidad. «Queremos vestir a la villa de Caldas con un aspecto mágico y original de la mano de nuestra gente para hacer de esta Navidad una época especial», señala Fariña. Por eso, las propuestas ganadoras, las más originales y sostenibles, obtendrán reconocimientos y 600 euros en premios.

Casas de madera en Poio. | FdV

El Concello de Vilaboa también presenta proyectos de ambientación que implican a la vecindad, como los más de 100 metros de vial decorados en la carretera vieja de Paredes, el parque de Santa Cristina que se transforma en un bosque con figuras de madera hechas y pintadas a mano, o los más de 200 palés que conforman un árbol de diez metros en Figueirido.

Por otro lado, el día de ayer fue el escogido por varios concellos para encender su alumbrado navideño, tales como el de Marín, Vilaboa, Pontevedra o Sanxenxo. En este último, la cuenta atrás se realizó desde el Pazo de Nadal, donde los Bolechas regalaron gorros de Papá Noel. El espacio concentrará más de una veintena de actividades durante el periodo navideño.

Marín en cambio, finalmente inauguró su alumbrado desde el Concello, inaugurando el tren y el carrusel festivo y finalizando el acto con un chocolate con churros.