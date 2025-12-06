Desfile de 9 imágenes en el preludio del Jubileo

Nueve imágenes de la Virgen, provenientes de otras tantas parroquias y santuarios de Pontevedra, posesionarán juntas el próximo día 8 opor las calles de Pontevedra, un acto que servirá de preludio al arranque del Jubileo que conmemora el centenario de las apariciones a sor Lucía.

Los actos religiosos con una misa solemne a las 19 horas en la Iglesia de san José, presidida por el Arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto. Tras ella, se celebrará la procesión, que abrirán las cruces de las distintas parroquias y que contará con la presencia de las imágenes de la Inmaculada de Cerponzons, la Dolorosa de O Burgo, la Candelaria de Lérez, la Asunción de Alba, la Inmaculada de la basílica de santa María, la Virgen del Camino, de su parroquia, la Virgen de la O de san Bartolomé, Nuestra Señora del Amor Hermoso de San José y la Virgen Peregrina.

Los fieles acompañarán con antorchas encendidas el recorrido hasta el atrio de la basílica, donde serán recibidas por la Imagen del Inmaculado corazón y el Niño, de la casa de la Virgen. Una vez en Santa María se celebrará un breve acto y posteriormente cada imagen regresará a sus parroquias de origen.