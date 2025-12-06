«Cando volves?» reconocido en los «Oscars» del sector turístico

La Diputación ha recibido en Guimarães un nuevo reconocimiento para «Cando volves?», que se sitúa entre las cinco mejores películas del mundo en la 37ª edición de los World Tourism Film Awards, organizados por el CIFFT y con la participación de UN Tourism, considerados como los «Oscars» del turismo, la máxima distinción internacional en el ámbito audiovisual turístico. El diputado de Turismo, Jesús Vázquez, recogió el galardón en el Teatro Jordão, que revalida la creatividad, calidad técnica y fuerte impacto promocional de la campaña de promoción turística de la provincia.

A lo largo del año, la pieza de la institución provincial compitió en el CIFFT, el principal circuito mundial dedicado a la comunicación turística audiovisual, con más de 4.000 filmes de más de 50 países. Solo las cinco producciones mejor puntuadas en cada categoría alcanzan el prestigioso top 5 mundial que se acaba de desvelar en Guimarães y la campaña «Cando volves?» quedó segunda en la categoría de producto turístico. Este nuevo reconocimiento para la campaña se suma a los alcanzados en el Amorgos Tourismo Film Festival (Grecia), Cannes Corporte Media & Tv Awards (Francia), Terres Travel Festival – Film & Creativity (España), US International Awards (Estados Unidos), International Tourism Film Festival (Sudáfrica) y Japan World´s Tourism Film Festival (Japón).

Se trata de una obra audiovisual en la que los lugares del interior de la provincia tienen todo el protagonismo, dentro de una campaña donde también se habla de la hospitalidad y el carácter acogedor de la gente de la provincia. La Diputación escogió este año el interior de Pontevedra, «invitando a la gente a acercarse a la provincia y a hacerlo a lo largo de todo el año, teniendo también en cuenta que la desestacionalización es uno de los objetivos principales del gobierno provincial en el marco de su estrategia turística», garantizan desde el organismo provincial.