La Boa Vila invita a la infancia a repensar la ciudad

La ciudad del Lérez da una nueva vuelta de tuerca a su reconocido modelo urbano internacional con «Pontevedra é A Vila do Mañá», una iniciativa que busca transformar el espacio público en un inmenso tablero de juego y aprendizaje, donde la infancia y la adolescencia se convierten arquitectos activos de su entorno.

La edil de Promoción Económica, Anabel Gulías, y la directora del proyecto, la arquitecta Sandra González, presentaron esta acción propone actividades para que los más jóvenes descubran, recorran y transformen la ciudad a través del arte y la arquitectura efímera.

Sandra González explicó que las actividades se alejan de lo convencional para centrarse en la «percepción sensorial, la creación colectiva y la observación del entorno».

El objetivo es la «apropiación temporal de los espacios cotidianos». A través de herramientas adaptadas, se invita a los participantes a repensar la ciudad desde la escala humana, explorando la relación de su propio cuerpo con el urbanismo y los recorridos habituales.

El proyecto, que ya ha recorrido más de 25 municipios gallegos, fue galardonado el año pasado con la máxima distinción en la categoría de «Pedagogías» de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU), un premio recogido en el Museo de Arte de Lima por su trabajo en el barrio vigués de Coia.

Anabel Gulías destacó que este proyecto refuerza la apuesta de Pontevedra por un modelo pensado para las personas, alineándose con las teorías de Francesco Tonucci. «Este proyecto permite poner en el centro la mirada de los niños, reconociéndolos como parte de la ciudad y dándoles herramientas para comprender y transformar el espacio», señaló la edil. Ésta también incidió en que el Concello se reafirma «en nuestro compromiso con una ciudad abierta, participativa y amable que promueve el derecho de la infancia a habitar, comprender y transformar»

El objetivo final trasciende el juego: se busca fomentar que las nuevas generaciones valoren su patrimonio material e inmaterial y desarrollen un espíritu crítico sobre el hábitat que ocupan.

Las actividades tendrán como centro de operaciones la Casa da Luz y se desarrollarán en plena época navideña, los próximos días 22, 23, 29 y 30. Se distribuirán en 8 turnos de mañana e incluirán acciones destinadas a niños a partir de los 6 años.

La inscripción es gratuita y se realiza a través del Apúntate de la página del Concello, donde deberá seleccionarse uno de los turnos.