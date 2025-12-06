A Academia de Belas Artes otorga a súa Medalla de Honra ao Museo
A RAGBA valora a súa sólida profesionalización e que a institución transcendeu o ámbito local e galego para situarse como un «referente pola súa constancia e renovación nos fins»
S. R.
A Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) acordou conceder a súa máxima distinción, a Medalla de Honra, ao Museo de Pontevedra. A decisión foi tomada o pasado sábado, 29 de novembro, durante unha sesión extraordinaria do plenario da institución, recoñecendo así case un século de labor na salvagarda e divulgación do patrimonio.
A candidatura, impulsada polo académico e secretario da RAGBA, Felipe-Senén López, e apoiada polos académicos Xosé Carlos Valle (que dirixiu o Museo entre 1986 e 2018), Xurxo Lobato, Felipe Peña e Soledad Penalta, fundamentouse na histórica traxectoria do Museo. A Academia valorou o papel da entidade pontevedresa como unha institución que «adquire, conserva, documenta, estuda, divulga e expón desde unha sólida profesionalización da museoloxía».
No seu fallo, a RAGBA subliña que o Museo de Pontevedra transcendeu o ámbito local e mesmo galego para converterse nun «referente pola súa constancia e renovación nos fins», grazas a un programa museográfico que implica non só á cidade do Lérez, senón a toda Galicia. A entrega do galardón realizarase nun acto solemne en data aínda por determinar.
A RAGBA lembra que a historia do Museo de Pontevedra remóntase ao 30 de decembro de 1927, cando foi fundado pola Deputación Provincial de Pontevedra a proposta de Gaspar Massó, César Lois e Alfredo Espinosa. A súa apertura ao público produciuse o 10 de agosto de 1929, na véspera das festas da Peregrina, ocupando inicialmente o Pazo de Castro Monteagudo.
Situado na Praza da Leña, trátase dun pazo do século XVIII que a Deputación adquiriu para a institución cultural e que se prevé rehabilitar nos vindeiros anos como parte do proxecto de recuperación das sedes fundacionais do Museo.
Á primeira sede sumáronse as Ruínas de Santo Domingo, os edificios García Flórez, Fernández López, Sarmiento, e ao moderno Edificio Castelao sumarase o convento de Santa Clara, chamado a converterse nun dos grandes novos reclamos da institución.
Extraordinaria colección
Polo que respecta á súa valiosa colección, o xerme atópase no labor da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, fundada en 1894 por Casto Sampedro y Folgar. Tralo falecemento deste en 1937, o Museo asumiu a custodia do extraordinario legado artístico, arqueolóxico e documental que a sociedade atesourara.
Desde a súa apertura, o Museo exhibiu non só obras de ámbito pontevedrés ou rexional, senón tamén nacional e internacional, como as depositadas polo Museo do Prado e a Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
Ao longo das décadas, a institución cultural caracterizouse polo constante crecemento dos seus fondos, nutridos por compras, os referidos depósitos doutros museos e doazóns particulares.
O primeiro padroado contou con figuras ilustres como Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Sánchez Cantón, Filgueira Valverde e o propio Casto Sampedro, baixo a presidencia de Daniel de la Sota.
