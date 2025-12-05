El visor urbanístico de Poio recibe más de 7.500 consultas en un año
El Concello destaca que es utilizado por vecinos, particulares y empresas
El Visor Urbanístico de Poio acaba de cumplir su primer año de funcionamiento superando las 7.620 consultas inscritas, que lo afianzan «como una herramienta de gran utilidad para la ciudadanía», según informa el Concello de Poio, que destaca que estos datos «superan con creces las expectativas de cuando se creó».
El visor, accesible en concellopoio.gal/urbanismo, permite consultar en cuestión de segundos la información urbanística completa de cualquier parcela, con la clasificación del suelo, las ordenanzas del PXOM correspondientes, las afectaciones y otros datos cartográficos. Es accesible desde todos los dispositivos electrónicos y permite la opción de búsqueda por dirección, referencia o geolocalización directamente desde el propio terreno. Todo esto, de forma libre, gratuita y sin necesidad de trámites ni esperas.
La concelleira de Urbanismo, Rocío Cochón, recuerda que desde su puesta en funcionamiento, a finales de 2024, «cualquier vecino o vecina puede, desde su casa u oficina o a pie de terreno conocer la superficie de la parcela, lo que puede hacer en ese suelo y decidir si construir o adquirir una vivienda». «Y lo mismo ocurre con un emprendedor que quiera saber si una parcela es adecuada para abrir un negocio o desarrollar una actividad», añade.
«Vecinos y profesionales están utilizando esta herramienta para tomar decisiones, planificar iniciativas y, en definitiva, para impulsar su proyecto de vida; y al hacerlo, impulsan también Poio», celebra.
Cochón recuerda que Poio es cada vez un ayuntamiento «más atractivo para vivir, trabajar e invertir» y pone como ejemplo la reactivación de proyectos paralizados durante años, la construcción de nuevas viviendas —con más de 200 en San Salvador—, o el establecimiento de nuevas iniciativas empresariales. Además, destaca los avances en el desarrollo del Polígono de Fragamoreira, y un interés creciente de familias y empresas de instalarse en el ayuntamiento.
