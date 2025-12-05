La Tesorería de la Seguridad Social se une a la lucha contra la violencia machista

La sede de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Pontevedra, en la calle Arzobispo Malvar, cuenta desde ayer con uno de los puntos violetas de información y prevención de la violencia machista proporcionados por la Subdelegación del Gobierno.

El director provincial de la Tesorería, Juan Herrera, y el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, presentaron ayer esta iniciativa a la prensa acompañados por la jefa de la Unidad de Prevención de la Violencia de Género, María José Rodríguez, que impartió una formación al personal de la TGSS.

«Con este nuevo punto ya son, por parte de la Tesorería, cinco los centros de trabajo que ofrecen esta asistencia e información. Además, el Instituto Nacional de la Seguridad Social también cuenta con un punto en Pontevedra y otro en Vigo y el Instituto Social de la Marina (ISM) con uno en Vigo. La idea que tenemos es expandir los puntos violeta a todas las dependencias que tengamos en la provincia», resumió Juan Herrera. «Nos quedarían todavía A Estrada, Vilagarcía y O Porriño».

De este modo, la Tesorería de la Seguridad Social se convierte en punto de información y atención acerca de las posibilidades de protección que ofrece el sistema legal para el colectivo protegido frente a la violencia de género. Para ello se forma al personal de la Seguridad Social.

«Tiene muy buena acogida por parte de todos los funcionarios, con muy buena disposición», destacó Herrera.

Reconoció que por el momento no han recibido ninguna consulta al respecto, debido a la disminución de la atención personal por el aumento de la telemática en los últimos años. «Pero con que haya una ya justifica todo», destacó.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra agradeció la colaboración de la TGSS y recordó que con esta red se amplía la oferta de servicios a las mujeres ante la violencia de género, para que no esté solo focalizada en los cuerpos de seguridad.

«Que la mujer pueda entrar al sistema por cualquier ámbito en el que desarrolla su vida. Por eso hemos puesto puntos en el aeropuerto, en las farmacias... Continuaremos trabajando en esta idea», valoró Abel Losada.