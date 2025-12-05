Sacan a licitación el servicio de comunicaciones municipales

Tras la Xunta de Goberno, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, anuncia que el Concello saca a licitación la contratación de telefonía fija, móvil y acceso a internet para todas las dependencias municipales, incluyendo a Bomberos y Policía.

Dicho contrato asciende a 330.000 euros por cuatro años de servicio. La principal novedad es un sistema de acceso alternativo a internet vía satélite para garantizar que tanto la Policía Local como los Bomberos y el servidor municipal mantengan sus respectivas comunicaciones en el caso de una hipotética caída del sistema principal.