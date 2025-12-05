Sacan a licitación el servicio de comunicaciones municipales
Hugo de Dios
Pontevedra
Tras la Xunta de Goberno, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, anuncia que el Concello saca a licitación la contratación de telefonía fija, móvil y acceso a internet para todas las dependencias municipales, incluyendo a Bomberos y Policía.
Dicho contrato asciende a 330.000 euros por cuatro años de servicio. La principal novedad es un sistema de acceso alternativo a internet vía satélite para garantizar que tanto la Policía Local como los Bomberos y el servidor municipal mantengan sus respectivas comunicaciones en el caso de una hipotética caída del sistema principal.
Suscríbete para seguir leyendo
- El secuestro de un niño denunciado en Pontevedra fue toda una invención, ¿pero de quién?
- Muere atropellado un vecino de Vilaboa cuando iba a una fuente
- Rueda cree que el «modelo Sanxenxo» hace que Galicia esté «de moda»
- «En nuestra profesión ves cosas tremendas, pero es muy gratificante»
- Una experiencia dulce al completo
- Poio rinde tributo al amor más incondicional
- Un hombre entra armado en la Comisaría de Pontevedra
- Segunda mano para compensar el consumismo voraz