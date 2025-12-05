El proyecto del río de Os Gafos «va totalmente en serio»

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, anunció durante la mañana de ayer la adjudicación definitiva de la obra de recuperación del tramo enterrado del río de Os Gafos en Campolongo a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por COVSA y E.C. Casas.

La adjudicación se llevará a cabo con una inversión de 4.191.406,25 euros, lo que supone un ahorro de casi 400.000 euros respecto al tipo de licitación. Los trabajos contarán con un plazo de ejecución de doce meses y, siguiendo las palabras del alcalde, «las obras deberían iniciarse a lo largo del primer cuatrimestre del año que está por llegar».

Finalmente, Lores subrayó que se trata de un proyecto que «va totalmente en serio» y que, en el caso de no contar con los fondos europeos necesarios, «se realizará con fondos municipales», resolviendo así un «atentado ecológico y natural» que viene derivado de una decisión tomada en los años setenta tapando y encañonando el río que atraviesa la ciudad de Pontevedra.