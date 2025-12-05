Premios al futuro de la provincia

El Pazo Provincial fue escenario ayer de la gala de entrega de los IX Premios Provinciais á Xuventude, un evento que sirvió para reconocer la excelencia y la creatividad de las nuevas generaciones de pontevedreses. En una edición histórica que ha batido récords de participación con 111 candidaturas presentadas, la Diputación ha galardonado el talento de 39 jóvenes y colectivos, repartiendo cerca de 31.000 euros en premios.

Diecisiete concellos de distintas comarcas estuvieron representados en el palmarés, que incluyó 12 categorías vinculadas a las artes, la investigación y la sociedad. En esta edición se sumó una nueva modalidad, de iniciativa juvenil de los municipios, en la que fueron reconocidos los de Gondomar y Ponteareas.

El presidente provincial, Luis López, preesntó a la provincia omo la mejor plataforma posible para impulsar el talento joven. «En esta era en la que aparecen plataformas tan diversas, yo quiero poner en valor la mejor posible: la plataforma Rías Baixas. Ni TikTok, ni Twitch, ni Spotify; la plataforma es la provincia».

López expresó su convencimiento de que apoyar a la juventud, a la que señaló como sinónimo de «vanguardia, creatividad, energía, ilusión y progreso», constituye «una apuesta segura».

Por su parte, el diputado de Xuventude, Jorge Cubela, agradeció la alta participación, señalando que las propuestas recibidas sirven de brújula para detectar las preocupaciones reales de la juventud.

La periodista Bibiana Villaverde condujo la gala, que contó con la actuación musical de André Touza, ganador el pasado año del premio al mejor trabajo musical con su grupo Barallocas.

En la categoría de Iniciativa de Interés Xuvenil, el premio fue para la Asociación Agrupación Musical do Rosal por su proyecto «AMDOR Fest». En Educación en Valores, el galardón recayó en el IES de Chapela por su taller de teatro inclusivo «Xanela».

La Asociación FOCO (A Guarda) se alzó con el primer premio en Iniciativa Empresarial.

El vigués Denis Carballas triunfó en Banda Deseñada con «Secundario», mientras que en Deseño e Moda la ganadora fue la pontevedresa Luiselena Tilve con su obra «Map of Me. Persona».

El primer premio en Contido Audiovisual fue para las guardesas Rosalía Quiroga y Eire García por «@amqaeoc». En fotografía, Laura Paz (A Illa de Arousa) ganó en la categoría de fotografía original con «A alma de Gaia», y Xoán Moreira (Mondariz) se llevó el premio a la mejor Serie Fotográfica por «Un mundo a 35 centímetros».

El pontevedrés Fabio Rivas se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada al conseguir un doblete, ganando el primer premio tanto en Narrativa (con «Instrución para a paternidade») como en Poesía (con «Para as medras»).

En la categoría de Traballo Musical y en la modalidad de «Outros xéneros», el primer puesto fue para la viguesa Sara Mínguez por «Non crecín con medo».

Investigación: En el campo de las Ciencias, el ganador fue Salvador Román (Vigo) por su estudio sobre la dinámica de poblaciones ante el estrés climático; y en Artes, la premiada fue Andrea Dávila (Pontevedra) por su investigación sobre escultura contemporánea.