La provincia de Pontevedra «es una provincia extremadamente segura», en palabras del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, al ser preguntado por los datos de criminalidad presentados recientemente.«El número de delitos está disminuyendo, tanto en el ámbito de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, por lo que yo quiero trasladar el mensaje de tranquilidad, sabiendo que la seguridad absoluta no existe en ninguna parte del mundo», dijo, para acto seguido recomendar a la población que no responda «a esos cantos de sirena, a esos mensajes intencionados de cuestionar la seguridad en la provincia con un objetivo político».