Pleno para certificar el traspaso de la UAD al Sergas

Otro de los avances que comunicó el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, durante la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno del día de ayer fue la convocatoria de un pleno extraordinario para el día 15 de diciembre.

La sesión tiene como objetivo formalizar el acuerdo que permitirá traspasar la Unidade Asistencial de Drogodependencias de Pontevedra (UAD) a la Xunta, a través del Servizo Galego de Saúde.

Lores recuerda que se trata de una reclamación en la que se lleva insistiendo años. La reclamación de este traspaso se lleva a cabo porque considera que el servicio «debe integrarse en la estructura sanitaria, dado que los pacientes necesitan recetas, atención psicológica y psiquiátrica», argumenta el regidor pontevedrés.

Con esta integración, en la que ya parte del personal pertenecía al Sergas, los trabajadores restantes serán reubicados, «un informático en el propio Concello y una auxiliar de clínica que se integrará al servicio autonómico», adelantó a la prensa Lores.

El acuerdo plenario es «un trámite necesario para la cesión temporal de los locales y la formalización del traspaso», indicó el alcalde de Pontevedra sobre la sesión que tendrá lugar en diez días.