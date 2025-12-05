Nuevo paso para el espacio termal de San Xusto

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, manifestó su satisfacción por el nuevo avance en el proceso de tramitación administrativa con la publicación, ayer en el DOG, de la apertura por parte de la Consellería de Economía e Industria del plazo de información pública de la solicitud de autorización de aprovechamiento lúdico de las aguas termales del Pozo Baños de San Xusto.

Paralelamente a esto, se solicitaron los informes sectoriales preceptivos y vinculantes, entre ellos a la Consellería de SanidadE, que son de obligada emisión y cumplimiento para proceder a la declaración definitiva de aprovechamiento lúdicos de las aguas termales.

La nueva equipación turística y de bienestar en el municipio, está situada en las cercanías del río Lérez, en el lugar de Barbeitos, en la parroquia de San Xurxo de Sacos.