Minuto de silencio por tres nuevas víctimas

La escalinata de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra acogió ayer un minuto de silencio por los últimos crímenes machistas en España: el del pasado 1 de diciembre en Madrid, el del 2 de diciembre en Alicante y el del 3 de diciembre en Torrijos (Toledo). Con estas son 43 las víctimas de la violencia de género en lo que va de año en España.

