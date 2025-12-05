El marisco: desde los 17 euros por kilo del buey hasta los 120 del camarón

Se acercan las fechas navideñas más señaladas y cada vez más familias se adelantan a comprar el marisco para estas comidas con el objetivo de conseguirlo al mejor precio posible, pues es una realidad que, conforme se acercan las festividades, el importe de estos manjares marinos tiende a aumentar considerablemente. «El año pasado a estas alturas, la centolla se vendía a 35 euros el kilo y ahora está a 40. El día de Nochebuena llegó a 60 euros», comenta Marga, de Mariscos Soncha. Este hecho, sumado a la continua inflación, provoca un cambio en el comportamiento de compra de los consumidores: «Tengo clientes que antes llevaban diez centollas y ahora llevan cinco», defiende Mary Iglesias, que también tiene un puesto en la plaza de la ciudad.

Marga, de Mariscos Soncha, muestra un centollo. / Gustavo Santos

De hecho, la antelación ha sido tal este año que en septiembre ya había gente comprando marisco, especialmente camarón, para congelar. ¿La razón? El Bono Peixe, con el que en cada compra los clientes podían obtener un descuento del 25% del importe. «Se ahorraron un pastizal», expresa la placera Margarita Barreiro.

Margarita Barreiro pone a la venta los camarones. / Gustavo Santos

Por otro lado, la vendedora apunta que «según la economía de la gente, según se hace la fiesta», ya que todo depende del presupuesto de cada casa, pues «hay quien lleva para diez personas un kilo de camarón y hay quien lleva tres. Hoy me vino un señor a comprar marisco que todos los años gasta sobre mil euros». En cambio, «hay casas que se esfuerzan muchísimo y gastan sobre 400 euros o se arreglan con gambas, langostinos y vieiras, que salen baratas».

En este sentido, el precio oscila considerablemente según el tipo de marisco. Por ejemplo, lo más económico suele ser el buey, tal y como indica Marga, mientras que el producto más caro es el camarón o el percebe, cuyo importe ronda los 120 euros por kilo. No obstante, pese a la escasez del marisco, las especies más vendidas son la cigala, el camarón y la centolla. «El camarón está caro pero cunde mucho, hace mucho plato, por eso la gente también se decanta por él. En nuestra casa no puede faltar», declara Margarita. Asimismo, estos productos son los que mejor congelan desde su punto de vista, lo cual explica también su éxito.

Mary atiende a una clienta. / Gustavo Santos

A la hora de congelar, existe un factor clave: aislar siempre bien el marisco del frío -también aplicable a la carne y al pescado-. Por eso, Margarita recomienda congelar el camarón en un cartón de leche, que no deja escarcha de hielo, o cubrir el marisco con un paño mojad en agua de sal, por lo que se hace un «caparazón» que impide que entre el hielo a la mercancía.

Precios actuales

El camarón grande puede llegar a los 120 euros por kilo, mientras que el mediano ronda los 70 y el pequeño los 40. En cuanto al buey, el importe acostumbra ser de 17 euros. La cigala pequeña se puede encontrar a la venta por 42 euros, al igual que la almeja babosa. Por otro lado, el percebe también se consolida como uno de los productos más costosos, alcanzando los 130 euros el tamaño grande y cerca de 85 euros el mediano. En cuanto a la nécora, el importe puede variar entre los 45 y 60 euros, según el tamaño. Por último, la centolla actualmente se está vendiendo a 40 euros por kilo y el centollo a 30, aproximadamente.